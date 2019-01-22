المهندسون الروس يبدأون تفجير موقع انهيار جبلي في نهر "بوريا"

بدأت يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري عملية تفجير موقع الانهيارات الجبلية التي سدت مجرى نهر "بوريا" في منطقة فيرخنيبوريسكي، بأقصى شرق روسيا.

وتولت قوات الهندسة العسكرية الروسية تنفيذ تلك العملية الفريدة، والتي يشارك فيها 190 فردا من الخبراء والمتخصصين.

ويعتزم الخبراء شق قناة بطول 150 مترا وعرض 80 مترا وعمق 20 مترا في مجرى النهر المتجمد، لتمرير مياه النهر.

وستستمر العملية لأسابيع، حيث ستنفذ سلسلة من الانفجارات باستخدام 300 طن من المتفجرات. ويتوقع الخبراء انتهاء العملية بحلول 20 فبراير المقبل.

ووصف العلماء والخبراء الأوضاع في منطقة نهر "بوريا" بأنها متوترة، إذ أن مكان انهيار الجبل قريب من أماكن وقرى مأهولة. وقد بلغ منسوب الماء هناك ارتفاع 254 مترا فوق سطح البحر حسب تصنيف البلطيق، مع العلم أن منسوب المياه بارتفاع 258 مترا يعد منسوبا كارثيا.

يذكر أن سلطات إقليم خاباروفسك الروسي أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا