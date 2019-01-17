وحدات الاستطلاع التكتيكي في الجيش الروسي تتدرب على استخدام الزلاجات

باشر أفراد لواء الاستطلاع التابع للأسطول الشمالي الروسي بالتدرب على استخدام الزلاجات الميكانيكية والعادية عند أداء المهام القتالية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد البحري، فاديم سيرغا، إن رجال الاستطلاع درسوا سبل خوض عمليات حربية تكتيكية في ظروف القطب الشمالي، وذلك بإطلاق النار أثناء الحركة. وقد جرت التدريبات بالقرب من قرية ألاكورتي في منقطة القطب الشمالي.

ولا تختلف الزلاجة الميكانيكية العسكرية تقريبا عن مثيلاتها المدنية، باستثناء قدرتها الفائقة على نقل الحمولة، ما يسمح لها بقطر 10 أفراد متزلجين على الثلج بزلاجات عادية.

المصدر: زاشيشات روسيا