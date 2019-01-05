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روسيا تؤهل 19 مطارا في القطب الشمالي لتعزيز قواتها للردع النووي

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روسيا تؤهل 19 مطارا في القطب الشمالي لتعزيز قواتها للردع النووي
Reuters Valery Melnikov
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أعادت خلال السنوات الماضية تأهيل 19 مطارا عسكريا في الدائرة القطبية الشمالية، وأنها ماضية في تعزيز البنى التحتية اللازمة للردع النووي.

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وورد في بيان عن الوزارة: "أعدنا خلال السنوات الأخيرة تأهيل 19 مطارا، وماضون حاليا في تشييد مطارات فريدة من نوعها تتناسب مع كافة الظروف الجوية في جزيرة أرض ألكسندر في أرخبيل فرانس يوسف، وجزيرة المرجان التابعة لأرخبيل نوفوسيبيرسك".

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس ومنذ 2014، أعادوا تشغيل أكثر من 545 موقعا على مساحة 710 آلاف كم متر مربع، لافتة إلى أنها تولي اهتماما خاصا للبنية التحتية لقوات الردع النووي.

المصدر: "إنترفاكس"

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