مهن سيحرم منها البشر بسبب الروبوتات

حذر رئيس جامعة "Singularity" في موسكو، يفغيني كوزنيتسوف، من أن بعض الناس قد يفقدون عملهم في الأعوام الـ 10 المقبلة بسبب الروبوتات والتطور التقني.

ووفقا لكوزنيتسوف، فإن "أكثر المهن المعرضة للانقراض في السنوات المقبلة، والتي من الممكن أن تحل فيها الآلات والروبوتات محل البشر، هي تلك التي تتطلب مستويات متوسطة من المهارة والإبداع".

ومن بين الناس المعرضين لخسارة وظائفهم في المستقبل وفقا له، سائقو السيارات ووسائل النقل العام، كون أنظمة القيادة الذاتية باتت موجودة بالفعل، والعديد من الشركات بدأت باختبارها منذ سنوات.

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كما أشار إلى أن الباعة قد يفقدون عملهم أيضا بسبب ظهور المتاجر الإلكترونية، التي تتولى فيها الآلات حساب ثمن البضائع عبر الرموز الإلكترونية لكل سلعة، وكذلك الحدادين وعمال مصانع السيارات، فالكثير من المصانع باتت تعتمد على الروبوتات لتجميع واختبار معظم أجزاء المركبات التي تنتجها.

يذكر أن الروبوتات باتت تقوم بالعديد من المهام في مختلف مجالات حياتنا اليومية، فهناك روبوتات تستخدم في أقسام الاستعلامات في المؤسسات ومحطات النقل، وأخرى تقوم بالعمليات الجراحية في المشافي، حتى أن بعضها يعمل كطبيب أسنان.

المصدر: فيستي