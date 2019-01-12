"بوينغ" تطور تقنية تمنح الطائرات اندفاعا يقارب سرعة الصوت

اختبرت شركة بوينغ بنجاح أجنحة طائرة قابلة للطي، تسمح للطائرة بالقيام برحلات بعيدة بسرعة تقارب سرعة الصوت.

ووفقا لمعلومات قناة سي إن إن الأمريكية، فإن هذه الأجنحة تسمح للطائرة بالتحليق بسرعة تصل إلى 0.8 ماخ.

وصممت هذه الأجنحة في شركة بوينغ بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ضمن إطار مشروع Subsonic Ultra Green Aircraft Research، الذي يهدف إلى تصميم طائرات منخفضة الضوضاء وغير ضارة للبيئة.

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ويأتي ذلك تزامنا مع تهديد العقوبات الأمريكية الموجهة ضد مؤسسة "روس تيخ"، لتوفير الألياف الكربونية والمواد البوليميرية المستخدمة في صناعة مكونات "الجناح الأسود" لطائرات الركاب الروسية، "إم إس-21" متوسطة المدى، والتي يمكن أن تكون منافسا قويا لطائرات بوينغ، حيث تنتج شركة "روس تيخ" هذه الأجنحة وفقا لتكنولوجيا غربية باستخدام تلك الألياف الكربونية والمواد البوليميرية، بحسب الدكتور، فاسيلي بودكولزين، المدير العام المعهد الوطني لتكنولوجيا الطيران.

المصدر: لينتا. رو