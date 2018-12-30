تجميع نموذج ثالث من طائرة الركاب الروسية "إم إس-21" (فيديو)

انتهت شركة "إيركوت" الروسية من تجميع نموذج اختباري ثالث لطائرة الركاب الروسية الواعدة "إم إس-21-300".

وقال ناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن الاختبارات الجوية للنموذج ستبدأ في مارس المقبل.

وأعلن رئيس مؤسسة الطائرات الموحدة الروسية، يوري سليوسار، أن شركة "إيركوت" بصفتها فرعا من مؤسسته، بصدد تجميع نموذج اختباري رابع لـ "إم إس-21-300" سيقوم بأول رحلة جوية في منتصف 2019. وسيبدأ بعد ذلك، حسب رئيس المؤسسة، إنتاج طائرات الركاب على دفعات.

وتختبر طائرة "إم إس-21-300" في الوقت الحاضر مزودة بمحركات "Pratt & Whitney PW1400G" الأجنبية. لكن، من المتوقع أن يختبر النموذج الرابع للطائرة مزودا بمحرك روسي، سيمنح ترخيصا باستخدامه عام 2021.

وتعد "إم إس-21" طائرة متوسطة المدى، ستنافس، حسب رأي الخبراء، طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية. إلا أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود.

وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا، وتم تصميمها بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة. ويتوقع أن تحل الطائرة الجديدة مكان طائرات الركاب من طراز "ياكوفليف" و"توبوليف" و"أنتونوف".

المصدر: سلاح روسيا