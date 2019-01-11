منظومة روسية أرضية متطورة تعطل عمل الأقمار الصناعية (فيديو)

اخترع المهندسون الروس بطاريات فائقة القدرة تتزود بها منظومات إلكترونية، باستطاعتها إسكات الاتصال الفضائي للعدو الافتراضي.

وصرح مصدر لوكالة "إنترفاكس" في مجمع الصناعات الحربية الروسية، بأن المنظومات الجديدة للحرب الإلكترونية تنشر على سطح الأرض وليس في المدار الأرضي. وتستطيع تعطيل عمل أقمار الاتصال الصناعية المعادية بشكل تام.

وقال المصدر إن إحدى تلك المنظومات الإلكترونية هي منظومة "تيرادا-2 إس"، وأوضح أن العمل على تصميمها بدأ عام 2001. وأضاف أن نجاح اختبار المنظومة يعني أنها ستسلم لوحدات الحرب الإلكترونية الروسية.

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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت على هامش منتدى "الجيش-2018" اتفاقية توريد محطات الحرب الإلكترونية المضادة للأقمار الصناعية من الجيل الجديد، مع مصنع "إلكتروبريبور" في مدينة فلاديمير الروسية، الذي تولى إنتاج تلك المحطات وتسليمها عام 2019 للجيش الروسي.

وأكد تلك المعلومات نائب رئيس المعهد المركزي الـ 46 للبحوث العلمية، أوليغ تشاسوف، الذي قال في ديسمبر الماضي، إن وحدات الجيش الروسي ستتسلم عام 2019 محطات ضاربة مضادة للأقمار الصناعية من نوع "تيرادا-2 إس".

المصدر: زاشيشات روسيا