تعرف على جميع الأسلحة الحديثة التي تسلمها الجيش الروسي عام 2018

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في الاجتماع السنوي لقيادات القوات المسلحة أن نسبة تزود الجيش الروسي بنماذج حديثة من الأسلحة بلغت عام 2018 نحو 61.5%.

وأشار وزير الدفاع خلال حديثه إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تلك النسبة نحو 70%، بحلول عام 2020.

أما قوات الصواريخ الاستراتيجية، فتفوقت على هذا المؤشر، حيث بلغت نسبة تزودها بالصواريخ والمنصات والمعدات المساعدة الجديدة 82%.

1- القوات البرية

تسلمت القوات البرية 2200 نموذج من الأسلحة والمعدات الحديثة والمطورة، لتبلغ نسبة تزودها بالأسلحة الحديثة 48%. ومن بين الأسلحة والمعدات الجديدة التي ظهرت في القوات البرية العام الجاري، ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي أر-82 آ"، دبابات "تي-72 بي" المطورة، عربات المشاة القتالية "بي إم بي-3" و"بي إم بي-2 إم"، عربات دعم الدبابات "ترميناتور" التي وصلت أول دفعة منها المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي.

شركة "سبلاف" الروسية المصنعة لراجمات الصواريخ

كما تسلمت القوات البرية 380 قطعة من المركبات و740 عربة خاصة، من بينها عربات "تيغر" و"تايفون-كا" المدرعة، وعربات "موستانغ" المدرعة من شركة "كاماز" الروسية.

وتسلمت وحدات الدفاع الجوي والمدفعية للقوات البرية 230 نسخة من المعدات الحربية. ومن بينها منظومات الدفاع الجوي "بوك-إم 3" و"تور-إم 2"، ومنظومات "كريزانتيما-إس" للمدفعية المضادة للدبابات، ومدافع "نونا-إس في كا"، وراجمات الصواريخ "تورنادو-غي" و"تورنادو-إس"، ومدافع هاون "تيولبان " ذاتية الحركة ومدافع "ماكا" ذاتية الحركة، ومدافع "هوتزر مستا-إس" ذاتية الحركة، فضلا عن منظومات "إسكندر-إم" الصاروخية الهجومية التي تزود بها لواء الصواريخ في مدينة كورسك الروسية.

وبدأت وحدات القوات البرية، شأنها شأن قوات المظليين وسلاح البحرية تتسلم في النصف الثاني من عام 2018 دفعات أولى من بنادق "آ كا-12" التي تحل مكان بنادق "آ كا-74". أما القوات الخاصة فتسلمت بنادق "آ كا-15".

2- قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية

تسلمت قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية عام 2018 أنظمة الليزر "بيريسفيت" وقواذف اللهب الثقيلة "سولتسيبيوك"، فضلا عن أنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية والرادارات وأنظمة القيادة والرصد والمركبات من مختلف أنواعها.

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كما تسلمت القوات طائرات حديثة من دون طيار من طراز "أوريون-10" و"تاخيون-3 " و"إيليرون".

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3- القوات الجوية والفضائية

بلغت نسبة تزود هذه القوات بالأسلحة الحديثة 74%، حيث تسلمت 126 طائرة ومروحية حديثة و9 أقمار صناعية و120 منظومة للدفاع الجوي.

ومن بين تلك المقاتلات دفعة من: "سو-35 إس"، قاذفات "سو-34"، مقاتلات "سو-30 إس إم" و"سو-27 إس إم 3" متعددة المهام، قاذفات "سو-25 إس إم 3" التكتيكية وطائرات الاعتراض بعيدة المدى "ميغ-31 بي إم" الحاملة لصاروخ "كينجال" الواعد فرط الصوتي.

كما تسلمت القوات الجوية والفضائية أيضا طائرة الإنذار الراداري المبكر "آ-50 أو" و10 طائرات "ياك-130" للقتال والتدريب.

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وأصبحت مقاتلة "ميغ-35 ++" بلا شك من مستجدات الجيش الروسي. وقد وقعت مع شركة "ميغ" اتفاقية تسليم 6 طائرات من هذا النوع.

أما القوات الجوية الاستراتيجية فتسلمت طائرة واحدة مطورة من طراز "تو-160" (البجعة البيضاء) و4 طائرات مطورة من طراز "تو-95 إم إس"، ناهيك عن طائرة "تو-22 إم 3" بعيدة المدى وطائرات النقل "إيل-76 إم دي-90 آ" التي خضعت لعملية إصلاح.

وتستمر القوات الجوية الفضائية في اختبار مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس، والتي ستشتري منها 12 طائرة.

أما الطيران التكتيكي التابع للقوات الجوية والفضائية الروسية فتزود بمروحيات "كا-52" (التمساح) ومروحيات "مي-24 بي" المطورة.

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4- قوات الدفاع الجوي

ما زالت قوات الدفاع الجوي تتزود بمنظومات "إس-400" التي ازداد مدى عملها حتى 380 كيلومترا بفضل تسلم صاروخ "40 إن 6" الحديث. وتتزود أيضا بـ "بانتسير-إس 1" للصواريخ والمدافع. كما تسلمت القوات رادارات الارتفاع المتوسط والكبير و7 مجموعات للقيادة الأوتوماتيكية من طراز "فوندامنت-1".

5- سلاح البحرية

بلغت نسبة المعدات الحربية الحديثة في البحرية الروسية 62.3%، حيث تسلمت عام 2018: كاسحة الجليد "إيليا موروميتس"، فرقاطة "الأميرال غورشكوف" بصفتها سفينة رائدة في مشروع "22350" وسفينة الإنزال الكبيرة "إيفان غرين" وفرقاطتي "أوريخوفو-زويفو" و"فيرخني فولوتشوك" من مشروع "21631، سفينة الاستطلاع "إيفان هورس" وفرقاطة "غرومكي" من مشروع "20380"، وفرقاطة "ميتيشي" الصغيرة المزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة، زوارق الدوريات "رابتور" وزورق الاتصال "باكلان"، فضلا عن 4 منظومات ساحلية "باستيون" للصواريخ المضادة للسفن وأول فرقاطة لخفر السواحل، بوسعها أيضا تنفيذ مهام مكافحة القراصنة والإرهابيين في المنطقة البحرية البعيدة من طراز "فاسيلي بيكوف".

وتسلمت قيادة البحرية الروسية 49 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر".

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أما الطيران البحري فتسلح عام 2018 بطائرة مكافحة الغواصات المطورة "تو-142 إم كا" ومقاتلات "سو-30 إس إم"، مروحيات "كا-29" البحرية. وتسلمت وحدات مشاة البحرية ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي أر-82 آ".

6- سلاح المظليين

بلغت نسبة تزود سلاح المظليين الروسي بالمعدات والأسلحة الحديثة 63.7%، حيث تسلم 300 نموذج حديث من المعدات والأسلحة.

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ومن بين تلك الأسلحة دبابات "تي-72 بي 3" المطورة، عربات الإنزال القتالية "بي إم دي-4 إم"، ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي أر-أر دي" و"راكوشكا"، فضلا عن مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم وأنظمة أوتوماتيكية لقيادة القوات وعربات الاستطلاع. كما تزودت قوات المظليي بمنصات "باختشيا" الحديثة المستخدمة لإنزال المعدات الثقيلة بالمظلات.

7- قوات الصواريخ الاستراتيجية

بلغت نسبة تزود قوات الصواريخ الاستراتيجية بالمعدات الحديثة 82%، واستمرت عملية إعادة تسليحها بمنصات أرضية ثابتة من صواريخ "يارس" العابرة للقارات. وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن قوات الصواريخ الاستراتيجية تسلمت العام الجاري 9 صواريخ باليستية عابرة للقارات، و9 منصات لإطلاق الصواريخ و4 مراكز قيادة متنقلة، فضلا عن عربات "تايفون" وعربة لإزالة حقول الألغام.

المصدر: تاس