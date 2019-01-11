الفراشات الملكية على حافة الانقراض! (فيديو)

سجل علماء الأحياء من ولاية كاليفورنيا انخفاضا خطيرا في عدد أفراد فصيلة الفراشات الملكية، حيث تناقصت أعدادها بنحو عشرة مرات منذ عام 2017.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه وفقا لتقديرات جمعية "Xerces"، تم تسجيل أقل من 30 ألف فراشة من الفراشات الملكية في إحصائية أجريت مؤخرا، وهذا عدد يقل بـ 86% عن تعدادها في الإحصائية التي أجريت في نفس الوقت من عام 2017.

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كما يقدم العلماء مثالا آخر من بيانات عام 1981، حيث بلغ تعداد هذا النوع من الفراشات أكثر من مليون فراشة.

ويؤكد التقرير الإحصائي الأخير، على أنه لا يوجود أي دليل على هجرات متأخرة للفراشات الملكية، وهذا ما يدل على المستوى المرتفع والمتسارع لنفوق وانقراض هذه الفراشات.

وتعد الفراشات الملكية من أشهر أنواع الفراشات الجميلة في أمريكا الشمالية، والتي يتهافت السياح على التقاط الصور معها.

المصدر: ديلي ميل