إقرار الجدول الزمني النهائي لتصميم صاروخ روسي فائق الثقل

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الحكومية، دميتري روغوزين، في مدونته على تويتر أنه تم توقيع الجدول الزمني النهائي لتصميم صاروخ روسي فضائي فائق الثقل.

وقال روغوزين إن شركة "إينيرغيا" الروسية الفضائية الحكومية تولت مسؤولية تصميم الصاروخ، بمساهمة مركز "بروغريس" للصواريخ في مدينة سمارا، ومشاركة مركز "خرونيتشيف" للمحركات الصاروخية الذي تولى تصميم محرك المرحلة الثالثة للصاروخ.

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وجاء في الجدول الزمني أن المرحلة الأولى لعملية تصميم الصاروخ تقضي بأن يقدم عام 2019 مشروعه التصميمي، وسيتم إقرار الملامح التصميمية للصاروخ خلال عامي 2019-2020، وذلك اعتمادا على تصاميم موجودة مسبقا وأخرى يجري تطبيقها، وبصورة خاصة تصميم صاروخ "سويوز-5" المتوسط الذي سيجري اختباره الأول بحلول عام 2022، والذي سيشكل أساس المرحلة الأولى في الصاروخ فائق الثقل.

ويقضي الجدول الزمني بأن يتحقق الاختبار الأول (التحليق الأول) للصاروخ فائق الثقل بحلول عام 2028.

وسيكون بمقدور الصاروخ نقل 90 طنا من الحمولة المفيدة إلى المدار الأرضي المنخفض، و20 طنا منها إلى المدار القمري.

المصدر: سلاح روسيا