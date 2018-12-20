"روس كوسموس" تدرس مشروعا أوليا للصاروخ الروسي فائق الثقل

درست شركة "روس كوسموس" الروسية مشروعا أوليا لصناعة الصاروخ الروسي فائق الثقل.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي للشركة، الأربعاء 19 ديسمبر، أن المجلس العلمي التقني للشركة بحث مشروعا للبرنامج الفدرالي الخاص بتصميم الصاروخ فائق الثقل.

واقترح المجلس استخدام حلول تقنية كانت قد اتخذت في إطار تحقيق مشروع تصميم صاروخ "سويوز-5" المتوسط، بمثابة أساس تقني لتصميم المرحلة الأولى للصاروخ الفائق الثقل.

أما المرحلة الثالثة للصاروخ فسيتم تصميمها على أساس مشروع صاروخ "أنغارا 5 في" الذي يعمل الخبراء في مركز "خرونيشيف" الروسي على تصميمه.

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كما اقترح المجلس إنتاج مكونات الصاروخ كل على حدة، بغض النظر عن جاهزية المكونات الأخرى، وذلك بغية توفير أموال الدولة المخصصة للشركة. أما ملامح المشروع النهائي للصاروخ، فستقدم لقيادة البلاد مطلع العام المقبل.

يذكر أن الصاروخ الروسي فائق الثقل يفترض أن يحمل إلى المدار الأرضي المنخفض ما يزيد عن 70 طنا من الحمولة المفيدة. لكن الغاية الرئيسة للصاروخ هي تحقيق رحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر والمريخ.

وكان الخبراء في شركة "روس كوسموس" قد أفادوا في وقت سابق بأن كلفة تصميم وتصنيع الصاروخ فائق الثقل الروسي تبلغ 1.5 تريليون روبل، ما يعادل نحو 25 مليار دولار.

المصدر: تاس