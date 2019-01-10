"تسلا" ذاتية القيادة تصدم روبوتا روسيا في لاس فيغاس (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة حادث مرور بمشاركة سيارة "تسلا" ذاتية القيادة صدمت روبوتا روسيا في معرض "CES 2019"، الذي يقام حاليا في لاس فيغاس الأمريكية.

وقال مصممو الروبوت، من مدينة بيرم الروسية، إن الروبوت خرج عن مساره المحدد، ودخل موقف السيارات حيث اصطدم بسيارة "تسلا" ذاتية القيادة وانقلب. أما "تسلا"، فتابعت الحركة في مسارها، ثم توقفت على بعد نحو 50 مترا من موقع الحادث.

وقال شهود عيان إن "تسلا" كانت تسير بنظام القيادة الذاتية رغم أن سائقها كان وراء المقود.

أما روبوت "Promobot" روسي الصنع، والذي أوكلت إليه مهمة تقديم استشارات في المعرض، فقد أصيب بأضرار جسيمة. ومن غير المعروف ما إذا كان بوسع مصمميه استعادة جاهزيته.

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني بمشاركة الروبوت الروسي الذي سبق له أن اصطدم بسيارة في مدينة بيرم الروسية، حيث غادر سائق السيارة موقع الحادث.

المصدر: فيستي.رو