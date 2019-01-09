سلاح المظليين الروسي يتزود بمنظومات حديثة لمكافحة الدبابات

يستعد سلاح المظليين الروسي للتزود بمنظومة مضادة للدبابات، من المفترض أن تزيد من القدرة النارية لوحداته.

وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء أن المنظومة الجديدة "كورنيت-دي 1" لسلاح المظليين ستخضع العام الجاري للاختبار الحكومي، ثم ستسلم لوحدات المظليين الروس.

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وأوضح البيان أن منظومة "كورنيت-دي 1" الصاروخية المضادة للدبابات نصبت على منصة عربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4"، ويتم إنزالها جوا من طائرات النقل إلى جانب عربات قتالية أخرى.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المنظومة الجديدة تمتلك مواصفات فريدة من حيث مدى ودقة تدمير الأهداف.

كما أشارت الوزارة إلى أن المظليين الروس سيطلقون الصواريخ المضادة للدبابات عن بعد، وأن اختبار السلاح الجديد سيجري في بضعة ميادين تدريبية تابعة لوزارة الدفاع، مؤكدة أن المنظومات المضادة للدبابات عبارة عن أول التصاميم فائقة الدقة التي سيستخدمها المظليون الروس، وستزيد إلى حد بعيد من القدرة النارية لوحداتهم.

المصدر: تاس