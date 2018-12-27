شركة روسية تصمم منصة مصغرة لصواريخ "بولات" الموجهة

صرح رئيس قسم التسليح في شركة "روس تيخ" الروسية، سيرغي أبراموف، بأن الشركة تصمم منظومة صغيرة الحجم من صواريخ "بولات" الموجهة.

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وقال أبراموف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يجري العمل على تصميم هذه المنظومة على قدم وساق، ولا يحق لي للأسف بأن أقول شيئا آخر بهذا الشأن، لأن كل المعلومات الخاصة بها تعد سرية".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن منصة صواريخ "بولات" الموجهة التي لا يزيد وزنها عن 64 كيلوغراما ستنصب في الوحدات غير المأهولة للعربات القتالية الروسية، وأنها مخصصة لتدمير نقاط الاستناد والمواقع النارية المعادية في ميدان القتال.

يذكر أن منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني كشف عن مجسم لوحدة "إيبوخا" غير المأهولة المزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم من طراز "إل شي أو-57"، ومنصات صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات ومنصة "بولات" الصغيرة للصواريخ الموجهة.

المصدر: نوفوستي