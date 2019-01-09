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دبابات "تي-34" تعود إلى روسيا من جنوب شرق آسيا

العلوم والتكنولوجيا

دبابات
Ria.ru Aleksey Danitshev
دبابة "تي - 34" في الاستعراض العسكري
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تسلمت من الجانب اللاوسي 30 دبابة من طراز "تي-30"، كانت مؤخرا في حوزة الجيش اللاوسي.

وأضاف المصدر أن الدبابات وصلت إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي بعد أن قطعت مسافة 4500 كيلومتر بحرا، حيث سيتم نقلها بسكة الحديد الروسية إلى مدينة ناروفومينسك في ضواحي موسكو.

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وأوضح المصدر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتفق مع قيادة الجيش اللاوسي أثناء زيارته لمنطقة جنوب شرق آسيا، في 20-23 يناير عام 2018، على إعادة الدبابات إلى روسيا.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن الحالة التقنية للدبابات جيدة، وأشارت إلى أن الصناعة السوفيتية كانت تنتج دبابة "تي-34" على دفعات، بدءا من عام 1940.

يذكر أن مجلة "ستارن" الألمانية وصفت تلك الدبابة بأنها شكلت "مفاجأة قاتلة" بالنسبة إلى ألمانيا النازية، أثناء الحرب الوطنية العظمى "1941-1945".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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