يوري بوريسوف: صاروخ "أفانغارد" اقترب من سرعة 30 ماخ!

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن الرأس القتالي فرط الصوتي لصاروخ "أفانغارد" يستطيع التسارع حتى 27 ماخ، ما يعادل نحو 30 ألف كيلومتر في الساعة.

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وفي حديث أدلى به لقناة "روسيا-24" التلفزيونية الروسية، قال بوريسوف: "أكد الاختبار الأخير لصاروخ (أفانغارد) أنه قد اقترب من سرعة 30 ماخ. وهي سرعة تمنع أي أحد من اعتراضه".

وبحسب بوريسوف فإن الاختلاف المبدئي لصاروخ "أفانغارد" عن الصواريخ الأخرى يكمن في عجز أي أحد عن التنبؤ في المكان الذي سيصل إليه في اللحظة التالية. وبوسع الصاروخ القيام بمناورة في الاتجاهين الأفقي والعمودي. ومن الصعب جدا اكتشاف رأسه القتالي وتدميره.

يذكر أن وزارة الدفاع أجرت، يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري، اختبارا جويا ناجحا لصاروخ "أفانغار" المزود برأس قتالي فرط صوتي. وأسفر الاختبار عن تدمير هدف محدد في ميدان "كورو" في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

المصدر: تاس