بدء اختبار طائرة النقل الروسية الثقيلة

بدأ في معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية الاختبار الأولي لمجسم طائرة نقل ثقيلة روسية مستقبلية، قادرة على نقل حمولة ضخمة.

ودرس علماء المعهد عملية انسياب الهواء لجسم الطائرة في مختلف أجزائه وبسرعاته المختلفة. وسيستفيد العلماء من نتائج الاختبار الأولى لإيجاد حلول هندسية تساعد في تحسين المواصفات الجوية للطائرة الواعدة.

tsagi.ru

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يذكر أن طائرة النقل الروسية الثقيلة مخصصة لنقل الحمولة من قارة إلى أخرى إلى مسافة تفوق 6 آلاف كيلومتر، حيث تحلق الطائرة على ارتفاع يتراوح بين 3 و12 مترا فوق الأرض أو الماء أو الجليد. وتحت تأثير ظاهرة انعكاس تيارات الهواء، ترتفع المواصفات الجوية الديناميكية للطائرة، ويزداد مدى تحليقها وينخفض استهلاك الوقود.

أما الحمولة التي تنقلها الطائرة بوزن 500 طن فتتوزع في حاويات توضع داخل جناحي الطائرة.

ويخطط لاستخدام الطائرة في مطارات كلاسيكية داخل روسيا أو في خطوط الطيران الدولية.

المصدر: سلاح روسيا