سلاح الجو الروسي يتسلم قريبا قاذفات "البجعة البيضاء" المطورة

يتسلم الطيران الروسي بعيد المدى عما قريب قاذفات "تو-160" (البجعة البيضاء) الاستراتيجية المطورة.

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وفي حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية، قال قائد الطيران بعيد المدى اللواء، سيرغي كوبيلاش، إن عمر خدمة تلك الطائرات سيزداد نتيجة تطويرها وتحديثها بـ45-50 عاما.

وأضاف اللواء أن عملية تطوير وتحديث الطائرات تجري وفقا لجدول زمني محدد مسبقا.

وستزود قاذفة "تو-160 إم 2" بعد تطويرها بأجهزة إلكترونية جديدة في قمرة القيادة، ومجموعة حديثة من أجهزة القيادة المعلوماتية الإلكترونية، وأنظمة الملاحة الفضائية وأجهزة الملاحة قصيرة المدى وأجهزة الحرب الإلكترونية المضادة للرادارات المعادية، ونظام جديد "صديق-عدو" وغيرها من الأجهزة الحديثة المستقبلية.

وسيسمح كل ذلك لـ "تو-160 إم 2" باستخدام الأسلحة والصواريخ بعيدة المدى.

وأفاد اللواء بأن الطيارين حلقوا العام الجاري بهذا الطائرات لما يزيد عن 20 ألف ساعة.

المصدر: تاس