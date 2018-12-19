انفجار سد يكشف عن قرية تركية قديمة مخبأة تحت مياهه (صور)

كشف انفجار بوابات سد تركي عن قرية قديمة كانت مخبأة تحت الماء، بعد أن انخفض مستوى المياه، ما أدى إلى ظهور مسجد تاريخي ومدارس ومقابر ومزارات.

وعثر على هياكل رائعة في "Carikoren Neigbourhood" في منطقة "Egil" في ديار بكر بتركيا، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري، بعد انكسار إحدى بوابات سد "Dicle Dam".

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

ويوفر السد الذي افتتح عام 1997، مياه الشرب لمدينة ديار بكر التي تعد واحدة من أكبر المدن في جنوب شرق تركيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 930 ألف نسمة.

وتم افتتاح السد منذ حوالي عشرين عاما، حيث غطى 78 منزلا في القرية بما في ذلك مسجد ومدرسة ومقابر، لكن انفجار بوابة السد بعد هطول الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع الماضي، كشف مرة أخرى عن القرية المخبأة تحته.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

وتظهر الصور المباني الرائعة التي كانت مخفية، بما في ذلك قبر "اليسع" أو كما يعرف أيضا بـ"إلشيع"، وهو نبي من أنبياء الله، ذكر في جميع كتب الديانات السماوية، قبل أن تتم تغطيته بسبب بناء السد منذ حوالي عشرين عاما، وقد تمت إزالة جثمانه ونقله إلى مقبرة بنيت في حي كالي، في سبتمبر عام 1995.

المصدر: ديلي ميل