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منح أوبر الضوء الأخضر لمتابعة تجاربها على السيارات ذاتية القيادة

العلوم والتكنولوجيا

منح أوبر الضوء الأخضر لمتابعة تجاربها على السيارات ذاتية القيادة
You-Tube: CBS Evening News
موقع الحادث المميت لأوبر، شهر مايو 2018.
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حصلت شركة أوبر على موافقة رسمية من سلطات ولاية بينسيلفانيا الأمريكية للعودة إلى تجارب السيارات ذاتية القيادة، لأول مرة منذ الحادث الذي راحت ضحيته امرأة، في شهر مايو الماضي.

وسمحت سلطات الولاية لأوبر بالعودة إلى تجربة تقنية السيارات الآلية في الشوارع العامة، إثر إصرار الشركة على ذلك، بعد أن أوقفت تجاربها لأكثر من سبعة أشهر.

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كما اشترطت السلطات وجود سائقَين محترفين داخل السيارة الآلية، لكي يسمح لأوبر بالعودة إلى التجارب في الطرقات العامة، بحيث يتدخل أحدهما في حالات الطوارئ المفاجئة.

وأوقفت السلطات الأمريكية تجارب أوبر رسميا عقب الحادث المميت الذي وقع في ولاية أريزونا، عندما فشلت أجهزة السيارة في رصد امرأة كانت تقطع الطريق فجأة، حيث اصطدمت السيارة بها وقتلتها على الفور.

المصدر: Euronews

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