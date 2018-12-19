بعد طول انتظار.. إيلون موسك يفتتح نفق لوس أنجلوس

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون موسك، عن افتتاح أول نفق سريع مخصص لحركة السيارات تحت لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وخلال افتتاح النفق، تم اختبار آلية عمله عبر وضع سيارة تسلا على منصة تتحرك على سكة حديدية، مزودة بعجلات جانبية قابلة للطي عند الحاجة.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

من جانبه قال إيلون موسك، إن "النفق سيوفر سرعة كبيرة في التحرك تحت لوس أنجلوس، والمنصات الموجودة فيه قادرة على حمل العديد من السيارات الكهربائية، وليس سيارات تسلا فقط".

وأعلن عن فكرة بناء النفق لأول مرة عام 2016. وبعدها، باشرت شركة "Boring Company" بحفره ليكون وسيلة تسمح للسيارات بالتنقل على سكك خاصة تحت الأرض بسرعة 240 كلم/ساعة، ليصبح بذلك النفق أساسا لشبكة أنفاق شبيهة، من المفترض أن تظهر مستقبلا.

المصدر: لايف. رو