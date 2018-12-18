اختبار نظام حديث للمدفعية الميدانية في روسيا

يشهد العام المقبل اختبار نظام مستقبلي حديث للمدفعية الميدانية الروسية من طراز "لوتوس"، وفي حال نجاح الاختبار سيزود به سلاح المظليين الروسي.

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري، جاء فيه أن منظومة مدفع "لوتوس" ذاتي الحركة عيار 120، وعربة قيادة نيران المدفعية "زافيت-دي"، ستخضعان عام 2019 للاختبار.

وأوضحت الوزارة أن مدفع "لوتوس" سيحل محل مدفع "نونا" عيار 120 ملم في وحدات المظليين. وأضافت أن النظامين قابلين للنقل بطائرات عسكرية والإنزال بالمظلات.

يذكر أن مشروع "لوتوس" يعتبر نموذجا مطورا لمشروع "زاوراليتس". ومن المفترض أن يشكل المدفع أساس المشروع، حيث لا تقل قدرة قذيفته (عيار 120 ملم) إلا قليلا عن قذيفة من عيار 152 ملم.

المصدر: تاس