"التمساح" تتصدر القائمة.. تعرف على أفضل المروحيات في العالم

أعدت بوابة "BusinessInsider" الإلكترونية تصنيفا لأفضل المروحيات الضاربة في العالم، والذي تصدرته مروحية "كا-52" الروسية، وشمل أيضا مروحيتي "مي-28" و"مي-24" الروسيتين.

وقالت البوابة إن مروحية "كا-52" (التمساح) الضاربة الروسية قادرة على العمل على ارتفاع كبير، وتتزود بصواريخ "شتورم" و"أتاكا" و"فيخر" المضادة للدبابات، وصواريخ "إيغلا-في" المضادة للجو، وكذلك قنابل وصواريخ غير موجهة جو-أرض عيار 240 ملم، فضلا عن مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.

أما النموذج البحري من المروحية فيتزود بصواريخ "خا-35" المضادة للسفن التي بمقدورها تدمير الأهداف على مدى حتى 260 كيلومترا. ويتحمل الزجاج الجانبي للمروحية رصاصا من عيار 12.7 ملم. وهناك صفائح مدرعة جانبية تحمي طاقم المروحية التي تتميز كذلك بقدرة فائقة على المناورة.

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وتحتل المرتبة الثانية حسب التصنيف مروحية "AH-64 Apache" الأمريكية الضاربة، التي تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، بما فيها صواريخ "Hellfire" التي تطلق إلى مدى 11 كيلومترا، ويمكن أن تدمر الأهداف دون أن تدخل منطقة الدفاع الجوي للعدو.

وتتزود المروحية بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم وصواريخ "ستينغر" المضادة للجو، وصواريخ غير موجهة عيار 70 ملم. وبمقدورها التعرف على 256 هدفا. ولديها قدرة على التحكم بالدرونات.

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وتأتي في المرتبة الثالثة مروحية "مي-28" (صياد الليل) الروسية، التي يمكن أن تعمل ليلا ونهارا وتحمل صواريخ خارقة للدروع بسمك متر واحد، وصواريخ غير موجهة عيار 80 ملم و122 ملم، ومدفع عيار 23 ملم ورشاشين عيار 12.7 ملم و7.62 ملم، وغيرها من الأسلحة.

وينصب تحت مقدمة المروحية مدفع عيار 30 ملم، تتزود به كذلك عربة "بي إم بي-2".

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وتأتي بعدها في التصنيف مروحيات "تيغر" الأوروبية و"Z-10" الصينية و"Т-129" الإيطالية، و"مي-24" الروسية التي لا تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، لكنها تعد فعالة في مكافحة المشاة بفضل مدفع عيار 30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا