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"ناسا" تكشف الخطر الحقيقي لجليد القطب الجنوبي

العلوم والتكنولوجيا

Globallookpress Frans Lanting/AN2
ذوبان جليد القطب الجنوبي
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اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مناطق الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية، التي كانت تعتبر مستقرة وغير متأثرة بالتغيرات الحاصلة في الجليد، بدأت تذوب بسرعة.

وجاء في تقرير نشر في موقع الوكالة الإلكتروني، أنه إذا ذاب هذا الجليد في المستقبل، فسيترك عواقب كارثية لعموم الكرة الأرضية، والمياه الناتجة من ذوبان هذا الجليد، سوف تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى مياه البحار والمحيطات.

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ويشير التقرير على وجه الخصوص إلى أن جليد توتين الذي يعتبر الأكبر في المنطقة، بدأ يذوب. وإذا ذاب بكامله تماما، فإن مستوى المياه في البحار والمحيطات سيرتفع أكثر من ثلاثة أمتار. كما بدأت تذوب مناطق جليد أندروود وبوند وآدمز وفاندرفورد، وهي أصغر حجما من جليد توتين، حيث انخفض ارتفاعها ثلاثة أمتار مقارنة بعام 2008. وعموما، ينخفض ارتفاع هذا الجليد 25 سم سنويا.

ووفقا لخبراء "ناسا"، فإن السبب الرئيس في سرعة ذوبان الجليد هو الماء الدافئ الذي يرتفع من الأعماق نتيجة تغيير مستوى الجليد في المحيط.

المصدر: نوفوستي

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