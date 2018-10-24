الجيش الروسي ينشر رادارا يتعرف على طائرات الشبح بالقرب من الشاطئ الأمريكي

نشر الجيش الروسي في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شمال شرق روسيا رادار "بي-18 آر" الحديث الذي بمقدوره التعرف على طائرات الشبح.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي إن الرادار سلم إلى إحدى الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية والفضائية، في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي. وأضاف أن استخدام الرادار سيبدأ عما قريب.

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ويخصص الرادار لكشف الأهداف الجوية وقياس بعدها واتجاه تحليقها وسرعتها ومرافقتها الأوتوماتيكية، والتعرف على صنفها وإرسال المعلومات عنها إلى مراكز القيادة المختصة.

ومن مميزات الرادار المدى الكبير لاكتشاف الهدف ودقة تحديد الإحداثيات وفاعلية التعامل مع الأهداف المصنوعة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات، وكذلك صموده في وجه التشويش وأمانته.

المصدر: سلاح روسيا