مجلة أمريكية: "سو-35" الروسية قادرة على رصد الشبح الأمريكية "إف-22"

قالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية إن مقاتلات الشبح الأمريكية عاجزة في ظروف معينة عن التخفي عن رادارات مقاتلة "سو-35" الروسية.

وأشار الخبير دايف ماجومدار، في مقال نشرته المجلة، إلى أن طائرة الشبح الأمريكية قادرة على التخفي عن الرادارات الجوية في مجال الموجات تحت الحمراء، في حال ابتعدت عن طائرة العدو ومستشعراته التي يجب ألا توجه نحوها.

أما على مسافات قصيرة فإن الشبح الأمريكية، شأنها شأن أية طائرة أخرى، تظهر على شاشات مستشعرات الأشعة تحت الحمراء.

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وقال الخبير إن مثل هذه القدرة كانت قد استعرضتها، عام 2009، منظومة Optronique secteur frontal التابعة لمقاتلة "رافال" الفرنسية، شأنها شأن رادار مقاتلة "Typhoon" الألمانية.

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ويعتقد الخبير أن رادار "أو إل إس-35" التابع لمقاتلة "سو-35" الروسية أقل فاعلية من رادار "رافال" و"Typhoon" الذي اكتشف الشبح الأمريكية على مدى 37 كيلومترا. لكنه قادر أيضا على اكتشاف"إف-22 رابتور" ومرافقتها في الجو.

وتوصل الخبير إلى أن منظومة البحث عن الأهداف المعادية في مجال الموجات تحت الحمراء على مسافات مختلفة، قد تشكل أكبر خطورة على طائرات مثل "إف-22 رابتور" الأمريكية.

وجاء المقال ردا من صحيفة "The National Interest" على صورة فوتوغرافية نشرها موقع "fighter_bomber" في إنستغرام، حيث تظهر طائرة الشبح الأمريكية "إف-22" على شاشة جهاز التسديد التابع لمقاتلة "سو-35" الروسية.

المصدر: لينتا. رو