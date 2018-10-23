أوروبا وروسيا.. سباق لإنتاج أسرع مروحية في العالم

أقرت شركة "Airbus Helicopters" مشروعا تصميميا لمروحية سريعة ثنائية المحرك من طراز "Racer".

ومرت المروحية بمرحلة اختبار مواصفاتها الجوية الديناميكية. أما عملية إنتاج أجهزة نقل الحركة الخاصة بها فقد انطلقت العام الجاري. ويتوقع أن يتم تجميع أول نموذج تجريبي من المروحية في الربع الأخير من عام 2019.

وسيزود النموذج بمحركي "Aneto-1X" من صناعة شركة "سفران"، من شأنهما زيادة سرعة المروحية حتى 400 كيلومتر في الساعة.

وقام الخبراء في فرع المروحيات في شركة "إيرباص" الأوروبية بإعداد برنامج الطلعات الاستعراضية للمروحية، حيث من المخطط تحقيق 200 طلعة جوية لتختبر السرعة وقابلية المروحية للقيادة واستقرارها واتفاقها مع مواصفاتها التقنية الرئيسية. كما يتم اختبار قدرة المروحية على تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ والنقل الخاص.

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وأوضح الخبراء في شركة "إيرباص" أن تلك السرعة الكبيرة (400 كلم/ساعة) تم بلوغها بفضل استخدام مواد خفيفة في جسم المروحية، وشكلها الانسيابي وتعديلات عديدة تم إدخالها في التصميم، سمحت بزيادة السرعة بنسبة 50% أكثر مما هي عليه لدى مروحيات أخرى.

كما تقوم روسيا أيضا بتصميم مروحية سريعة. وكانت شركة "مروحيات روسيا" قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أنها أتمت إعداد مشروع تصميمي لمثل هذه المروحية في مصلحة وزارة الدفاع الروسية، حيث بلغت سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، و500 كيلومتر في الساعة في حال التصميم العمودي لمروحة الطائرة.

ويتوقع أن يتم العام المقبل تجميع أول نموذج تجريبي للمروحية الحربية السريعة بوزن 10 أطنان.

المصدر: سلاح روسيا