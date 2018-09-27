روسيا تزود مصر بإحدى أقوى المروحيات في العالم (صور)

أكدت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن مروحيات Ka-52 التمساح التي حصلت مصر على دفعة منها من روسيا مؤخرا، هي إحدى أقوى الطائرات العمودية في العالم، والأقوى في القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة الروسية وفقا لمقال The Military Watch، إلى أن المروحية الروسية تتفوق بشكل كبير على مروحيات الأباتشي الأمريكية AH-64 Apache، والتي تشكل جزءا كبيرا من أسطول المروحيات التابع للقوات الجوية المصرية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه قد تم تجهيز النسخة البرية من المروحية الروسية المعروفة باسم "تمساح النيل" بأحدث صواريخ "فيخر وأتاكا" التي مداها 12 و6 كم على التوالي، أما النسخة البحرية المخصصة لحاملتي المروحيات المصريتين، فمواصفاتها لا تزال غير معروفة ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن هذه المروحيات قد تمتلك صواريخ "قاتلة للغاية" مثل X-31 و X-35 التي تستخدم بشكل شائع في مقاتلات Su-30SM.

Satellite Image Shows (12) K-52 Alligator Attack helicopters For The #EAF Stationed At Wadi Gandali Air Base (Kattamia military airport). pic.twitter.com/FR5Z7Ka1bK — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 4 августа 2018 г.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وإذا ما صدقت هذه التوقعات، فإن النسخة البحرية من Ka-52 في مصر ستصبح صيادا فعالا للسفن، فصاروخ واحد من X-31 يقدر على ضرب هدفه على مسافة أكثر من 100 كيلومتر بسرعة أكثر من 3 ماخ كافية لإعطاب أي سفينة سطح عسكرية، أما X-35 فيعزز قوة المروحية والتي تزيد مساحة نشاطها عن 300 كم.

وذكّرت بأن كلا من الحاملتين المصريتين، قادرة على حمل 16 مروحية Ka-52، مما يجعل كل حاملة قوة ضاربة يحسب حسابها في الجيش المصري.

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وعززت روسيا المروحيات المصرية بالعديد من الميزات، على وجه الخصوص هيكل الطائرة ومعالجته كي يكون مضادا للتآكل، وتم تجهيزها بهيكل مصمم لخفض وزنها عند الإقلاع، كما ركبت عليها أنظمة تبريد إضافية بما يتسق مع الظروف المناخية المصرية.

وتحتوي النسخة المصرية على نظام رؤية إلكتروني بصري ECO-52، ومجمع حماية "بريزيدينت-إس"، ونظام رادار Arbalet-52 القادر على كشف الأهداف من مسافة 32 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا