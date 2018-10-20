روسيا قد تحول مقاتلاتها الشبحية إلى طائرات بدون طيار!

ذكر رئيس لجنة الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن الجنرال، فيكتور بونداريوف، أن روسيا قد تحول مقاتلات "سو-57" الشبحيّة من الجيل الخامس إلى طائرات بدون طيار.

وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، قال المسؤول إن "المعدات والتقنيات الإلكترونية التي تزود بها مقاتلات سو-57 الشبحية طورت خصيصا لتكون قابلة للتحديث باستمرار. وقدرات هذه الطائرات تجعلها قابلة لأن تكون مقاتلات متكاملة بدون طيار".

وأشار المسؤول إلى أن "سو-57 تتفوق على شبيهاتها من مقاتلات الجيل الخامس الأجنبية كمقاتلات إف-35 من حيث قدرات المناورة والتحليق في الجو، بالرغم من أن الأخيرة تكلف مبالغ أكبر لإنتاجها".

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وطورت مقاتلات "سو-57" الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجوي الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

ورغم السرية التي تحيط بالتفاصيل الدقيقة لعمل هذه الطائرات ونوعية المعدات والتقنية المزودة بها، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها من أفضل طائرات الشبح من الجيل الخامس في العالم، وربما تكون الأفضل بسبب قدرتها على التخفي عن الرادارات ومواصفاتها الفنية الممتازة التي تخولها المناورة والقيام بأصعب الحركات الصعبة أثناء الطيران، ما يجعلها تتميز عن جميع مثيلاتها الأجنبية.

المصدر: لايف. رو