مشروع لتحويل محرك سيارة "كورتيج" الروسية الفاخرة إلى محرك طائرة

يجري مهندسون روس حاليا أبحاثا علمية لتحويل المحرك الذي يستخدم في مشروع "كورتيج" الروسي للسيارات الفاخرة إلى محرك طائرة.

وصرح مدير المعهد الروسي للمحركات الجوية، ميخائيل غوردين، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن المعهد وقع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تقضي بتكييف محرك السيارة على العمل كمحرك طائرة.

Sputnik : Anton Denisov

وأضاف قائلا إن الغاية الرئيسة للمشروع هي إدراك ما يجب تغييره في محرك السيارة كي تحلق به الطائرة.

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وأوضح قائلا إن "تكلفة إنتاج محركات السيارات التي تصنع على دفعات أقل بكثير من إنتاج محرك جوي جديد. لذلك، طرحنا فكرة تحويل محرك السيارة إلى محرك طائرة، ووقع خيارنا على محرك مشروع كورتيج الروسي لكونه الأكثر تقدما في روسيا. وإذا سار كل شيء على ما يرام، فسنطلق بعد عامين أول نموذج تجريبي للمحرك".

يذكر أن أقوى المحركات في أسطول السيارات الفاخرة "كورتيج" هو محرك "V 12" الرباعي التوربيني بسعة 6.6 لتر، والذي يولد قوة 850 حصانا و1320 نيوتن/متر من عزم الدوران.

المصدر: نوفوستي