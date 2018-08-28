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أسطول سيارات "كورتيج" الروسية يحصل على موديل جديد

عالم السيارات

أسطول سيارات
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سيارة "كورتيج"
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قالت صحيفة "آر بي كا" الروسية إن مشروع "كورتيج" الذي ينتج سيارات كبار المسؤولين الروس سيحصل مستقبلا على سيارة "كروس" صغيرة.

وأضافت الصحيفة أن العمل على تصميم وتصنيع السيارة الجديدة بدأ في مركز "نامي" العلمي الروسي للسيارات والمحركات.

وقال رئيس المركز، يوري تشيرنينكو، في حديث أدلى به للصحيفة إن العمل على تحديد ملامح السيارة وديكورها قد انتهى. ويستمر الآن العمل على تدقيق عناصر تصميم السيارة بالتعاون مع مصممي وصناع سيارات "كورتيج".

وحسب رئيس المركز، فإن الموديل الجديد سيشبه تصميميا الموديلات التي أطلقت من هذا المشروع.

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واقترح المركز أن يكون الموديل الأساسي للسيارة خماسي المقاعد. لكنه لم يستبعد أن يطلق في المستقبل موديلا سباعي الكراسي.

يذكر أن سيارة "كورتيج" الرئاسية كشف عنها لأول مرة، في 7 مايو الماضي، أثناء تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأطلقت على الموديل فيما بعد تسمية "سينات-ليموزين". ويضم أسطول السيارات التابعة لمشروع "كورتيج" في الوقت الحاضر إلى جانب موديل "سينات-ليموزين" الرئاسي، موديل سيدان "سينات" وميني وان، وتم إطلاقها كلها تحت ماركة "Aurus".

المصدر: فيستي. رو

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