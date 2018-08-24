أول التسريبات لصالون "كورتيج" الرئاسية (صور)

نشر أصحاب العلامة التجارية "Aurus"، والتي سوف تحملها سيارات مشروع "كورتيج" (السيارة الرئاسية الروسية)، الصور الأولى لصالون السيارة من الداخل بالإضافة إلى نصوص الإعلان عن السيارة.

وسوف تستخدم العلامة التجارية "Aurus" للتسويق خارج روسيا للنوع المخصص للجمهور، لكن الصور كانت للسيارة الرئاسية المصفحة، الأمر الذي اتضح من الأبواب العريضة المصفحة، والزجاج السميك.

فيما يتعلق بصالون السيارة الذي ظهر في الصور، فيتميز بتأثره بالماركات الأوروبية، لكن أصحاب التصميم الجديد يعدون بأن جميع الخامات التي تستخدم في هذا الصالون سوف تكون من الجلد الطبيعي الروسي، وكذلك كافة الخامات الأخرى من المعدن والزجاج، والخشب الذي سوف يكون من أجود الأنواع.

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وتظهر في الصورة شاشتان داخليتان تجمعهما لوحة تحكم واحدة: الأولى تتضمن لوحة التحكم في الأجهزة، والثانية تتحكم في أنظمة الوسائط المتعددة، علاوة على مقبض دوار للتحكم في الوظائف الإضافية، موجود على المسند الجانبي الأيمن للسائق، وهو من المعدن ومغطى بالخشب.

كما يعد مصممو "Aurus" بالإفصاح عن كافة المميزات للسيارة الجديدة بينما يقترب الموعد الأول لعرضها، في 29 أغسطس الجاري، في معرض موسكو للسيارات، حيث يتوقع أن يبدأ بيع السيارة مع بداية العام الجديد.

وتعتزم الشركة إنتاج حافلة صغيرة Mini Van وسيارة رياضية متعددة الأغراض SUV، ولم تفصح الشركة بعد عن سعر السيارة الفخمة، التي يقول منتجوها إنهم سيبحثون عن سوق لها في أوروبا من خلال معارض في جنيف وموناكو.

المصدر: فيستي رو