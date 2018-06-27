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أول صورة لنسخة "شعبية" من "كورتيج" الفاخرة

عالم السيارات

أول صورة لنسخة
Aurus Motors
نموذج غير مدرع لسيارة كورتيج الروسية
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تتربع السيارة الرئاسية الروسية على عرش أسرة سيارات "Aurus" (كورتيج) الفاخرة المصممة لكبار المسؤولين الروس، لكن هناك نموذجا أكثر شعبية قد يطرح في الأسواق قريبا.

Aurus Motors
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ونشرت صفحة "Aurus Motors" على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK" (فكونتاكتي)، أول صورة فوتوغرافية لـ "Aurus Senat" (كورتيج)، وهي نسخة غير مدرعة من سيدان "كورتيج" الرئاسية، سيستخدمها المسؤولون في الحكومة الروسية.

أما أسرة "كورتيج" بكاملها فتتضمن حاليا 3 نماذج، وهي سيدان "سينات" بمختلف نسخها وسيارة العائلة بـ 7 مقاعد من طراز "آرسينال" وسيارة كروس "كومندنت".

Ria Novosti/ Sergei Subbotin
نموذج لسيارة "كورتيج" الرئاسية الروسية - أرشيفية
Ria Novosti/ Sergei Subbotin
نموذج لصالون سيارة "كورتيج" الرئاسية الروسية - أرشيفية
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وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تطلق أيضا دراجة نارية من طراز "كورتيج"، تستخدم لمرافقة السيارة الرئاسية. كما يتوقع أن تطلق في المستقبل نماذج تجارية شعبية من طراز "كورتيج"، بحيث تبدأ مبيعاتها بحلول عام 2020.

وظهرت أول سيارة فاخرة من هذا النوع، في مايو الماضي، في مراسم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وزودت بمحرك هجين V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 600 حصان وصندوق سرعة أوتوماتيكي بـ 9 مجالات ونظام دفع رباعي.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف

// 26.06.2018 по тикету 15478

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