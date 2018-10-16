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المظليون الروس يشاركون في تدريب بالذخيرة الحية في مصر

العلوم والتكنولوجيا

المظليون الروس يشاركون في تدريب بالذخيرة الحية في مصر
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المظليون الروس
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باتت الرماية بالذخيرة الحية في ظروف الصحراء القاسية تجربة فريدة بالنسبة للمظليين الروس الذين يشاركون في تدريبات "حُماة الصداقة-2018" الروسية المصرية.

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وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية في حديث أدلى به، الاثنين 15 أكتوبر، أن التدريب بالذخائر الحية تضمن الرماية من الحركة والرمايات ضمن تشكيلة الكتيبة التي تقوم بتمشيط الأرض من الإرهابيين.

يذكر أن تدريبات "حُماة الصداقة-2018" المصرية الروسية المشتركة تجري في مصر، في الفترة ما بين 13 و26 أكتوبر. ويخطط لأن تشمل التدريبات بضعة مطارات، وأن تشارك فيها 15 مروحية و10 قطع من الآليات الحربية التي سيتم إنزالها جوا و400 عسكري من الجانبين.

المصدر: تاس

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