روسيا بصدد إنتاج طائرة كهربائية

ضاعفت شركة "تيخنوديناميكا" الروسية جهودها الرامية إلى وضع تكنولوجيا إنتاج "طائرة أكثر كهربائية".

وتقضي التكنولوجيا بالتخلي عن استخدام الدورات الهيدروليكية في الطائرة لتحل محلها دورات كهربائية. وقال ناطق باسم الشركة إن شركته استحدثت لهذا الغرض قسما خاصا يسمى "الطائرة الأكثر كهربائية".

وتعمل مكاتب تصاميم كثيرة في العالم على إجراء بحوث علمية وإعداد تصاميم من شأنها تقليص استهلاك الوقود في طائرات الركاب المدنية. وتوجت تلك الجهود باختراع تكنولوجيا "More Electrical Aircraft" الخاصة بالأجهزة الكهربائية على متن الطائرة المدنية.

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واستخدمت شركتا "بوينغ" و"إيرباص" تلك التكنولوجيا الحديثة في طائراتهما، حيث يسمح انخفاض استهلاك الوقود في الطائرة بزيادة مدى طيرانها وحمولتها المفيدة وتقليص نفقات استخدامها.

أما روسيا، فتولت فيها شركة "تيخنوديناميكا" مهمة تطوير تلك التكنولوجيا الواعدة التي تم تطبيقها جزئيا في طائرات مثل "تو-204 إس إم" و"إيل-112" ومحرك "بي دي-14" الواعد.

وطالت التكنولوجيا نظام التغذية الكهربائية للطائرة ونواقل الحركة ونظام قيادة الطائرة ومكونات المحرك نفسه.

المصدر: زاشيشات روسيا