الحكومة الروسية تخصص مليارات لشراء طائرات "سوبرجيت-100"

خصصت الحكومة الروسية مبلغ 9.8 مليار روبل لشراء طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت-100" التي ستستخدم في الخطوط الجوية المحلية.

وصدر قرار حكومي يقضي بتخصيص المبلغ لشراء 8 طائرات ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت-100"، لتسلم في عامي 2018-2019 إلى شركات الطيران المدني الروسي التي ستستأجرها.

وتمتلك شركة "آيروفلوت" الروسية أكبر أسطول من طائرات الركاب المتوسطة المدى "سوخوي سوبرجيت-100"، حيث بلغ عدد الطائرات في سبتمبر الماضي 50.

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وتستخدم تلك الطائرات في الخطوط الجوية المحلية لتأمين نقل الركاب بين مدن بلغورود ونيجني نوفغورود وأورينبورغ وبيرم وساراتوف وتيومين وغيرها، وكذلك في الخطوط الجوية الدولية مع مدن درسدن وبوخارست وصوفيا وريغا وفيلوس وغيرها.

يذكر أن طائرة "سوخوي سوبرجيت-100" هي أول طائرة مدنية روسية بدأت صناعتها في البلاد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأ عام 2011 تسليم الطائرات من هذا النوع لشركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت".

المصدر فيستي