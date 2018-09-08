عقد مع زامبيا لتوريد طائرة SSJ-100 من الفئة الممتازة

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه تم توقيع عقد بين روسيا وزامبيا حول توريد طائرة من طراز "سوبر جيت 100" من فئة VIP.

وأشار إلى أنه جرت كذلك مناقشة، إمكانية توريد 4 طائرات ركاب من هذا الطراز إلى زامبيا.

وقال الوزير في حديث له على هامش معرض "Gidroaviasalon-2018" ، الجاري في غيليندزيك بإقليم كراسنودار:" تم توقيع عقد على توريد طائرة من الفئة الممتازة، ونحن ننتظر استلام الدفعة النقدية الأولى قريبا".

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و"سوخوي سوبرجيت 100" طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في مايو 2008.

المصدر: تاس