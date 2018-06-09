"آيروفلوت" تحدث أسطولها بـ30 طائرة من "سوخوي سوبرجت 100"

تسلمت الناقلة الوطنية الروسية "آيروفلوت" أسطولا يضم 30 طائرة جديدة من طراز "سوخوي سوبرجت 100" الروسية، وذلك في إطار استراتيجة تهدف لتحديث أسطول طائراتها.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الناقلة الروسية اليوم السبت، ويأتي في إطار اتفاقية تأجير تمويلي كانت الناقلة الروسية قد أبرمتها مع شركة الليزينغ "Veb Leasing" المتخصصة في تأجير الطائرات وشركة الطائرات المتحدة، المسؤولة عن صناعة لطائرة.

و"سوخوي سوبرجت 100" هي طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في مايو 2008.

وصممت هذه الطائرة بواسطة شركة "سوخوي"، وسلمت أول دفعة من هذا الطراز في عام 2011، وفي الوقت الحالي توجد منها 44 طائرة في الخدمة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي