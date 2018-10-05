أكثر من ألف دبابة "أرماتا" روسية إلى الهند

كشفت صحيفة "The Economic Times" الهندية أن الجيش الهندي ينوي التزود بـ 1170 دبابة روسية واعدة، يتوقع أن تحل مكان دبابات "تي-72" الروسية في القوات البرية الهندية.

وقالت الصحيفة إن "أرماتا" الروسية قد تكون أول دبابة مرشحة لعقد صفقة تقدر بـ 4.5 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا هنديا عسكريا يقيم حاليا في روسيا في زيارة تستغرق 6 أيام. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، حيث ستبحث مسألة توريد دبابة "أرماتا" للهند.

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يذكر أن تركيبة البرج غير المأهول لدبابة "أرماتا" (تي-14) غير عادية بالنسبة للدبابات الروسية الكلاسيكية، إذ يتشكل البرج من صفائح مدرعة تتوزع تحت زوايا مختلفة، الأمر الذي يزيد إلى حد كبير من تخفي الدبابة راداريا وحراريا.

أما الميزة الرئيسة للدبابة، فهي كبسولة مدرعة محمية من شتى أنواع القذائف، يجلس فيها أفراد الطاقم وتقع أسفل الدبابة.

المصدر: نوفوستي