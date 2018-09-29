الجيش الروسي يزوّد "حصادة الرؤوس" بذخائر ذكية

أعلن ألكسندر كوتشكين من "تيخ ماش" التقنية، أن الجيش الروسي سيتسلّم العام المقبل أول دفعة من القذائف الذكية من عيار 30 مم، لاختبارها في مدرعات "تيرميناتور" الملقبة بـ"حصادة الرؤوس".

وفي وقت سابق، قال مدير عام مؤسسة "تيخ ماش" فلاديمير ليبين، إن الشركة تخطط لإنجاز اختبار قذائف يتم تفجيرها عن بعد لكافة الآليات المدرعة على أساس منصات "أرماتا"، و"بومرانغ" و"كورغانتس-25" وذلك قبل حلول عام 2020.

والقذائف المذكورة، ستزود بصاعق مجهز بذكاء اصطناعي يسمح ببرمجة القذيفة لتنفجر في وقت محدد.

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ويجري حساب هذا الوقت بشكل آلي بواسطة الكمبيوتر وذلك وفقا للمسافة التي تفصل نقطة إطلاق القذيفة عن الهدف.

وعند وصول القذيفة إلى الهدف، تنفجر الذخيرة وتخلق سحابة من آلاف الشظايا الكروية التي يمكنها تعطيل عمل الدرونات الصغيرة أو المروحيات المسيرة المخصصة للاستطلاع.

و" تيرميناتر"، هي عربة قتالية، صممت على شاسيه الدبابة "Т-90A" متعددة الأغراض وذات حماية عالية، مخصصة لتقديم الدعم الناري للقوات البرية وهي مزودة بأسلحة قوية وأجهزة حديثة لتوجيه النيران وتتمتع بقدرة عالية على المناورة.

وهي قادرة على ضرب الأهداف المدرعة الخفيفة، والدبابات وناقلات المشاة وتستطيع بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي مكافحة المروحيات والطائرات المعادية خفيفة السرعة على ارتفاعات منخفضة.

المصدر: انترفاكس