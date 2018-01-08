تعرف على حصادة رؤوس الإرهابيين والبلد العربي الوحيد الذي يقتنيها

"حصادة الرؤوس" عربة قتالية لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات والقوات الصديقة مركّبة على هيكل دبابات "تي-72" و"تي-90" وتتمتع بحماية ذاتية عالية ومزودة بقدرات نارية كبيرة.

وتقدر "حصادة الرؤوس" الملقبة أيضا بـ"تيرمينيتور"، ولا مثيل لها في العالم على التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات وغيرها من عربات العدو المفترض، وتدمير نقاطه النارية وقواته البشرية التي تستخدم مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات.

الدولة العربية الوحيدة التي كشفت روسيا عن تزويدها بـ"حصادة الرؤوس"، كانت الجزائر التي اشترت 300 عربة منها فيما المباحثات مستمرة بين موسكو وعدد من الدول حول تزويدها بهذه العربة الفعالة، ولاسيما في ظروف الحروب الحديثة وأساليب القتال التي تنتهجها العصابات المسلحة والزمر الإرهابية في قتال الجيوش النظامية.

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"حصادة الرؤوس"، تزن 44 طنا، ومزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 30 و 7,62 مم، وبأربع منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى قاذفي قنابل أوتوماتيكيين.

المصدر: RT و"غازيتا.رو"

صفوان أبو حلا