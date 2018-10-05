ابتكار روسي يكشف موقع مراكز التحكم في الدرونات

صممت شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية جهازا لا يكتشف الدرون فحسب، بل ويحدد إحداثيات موقع مركز التحكم فيه.

إقرأ المزيد

وأطلقت على الجهاز تسمية "تشيريوموخا"، وبمقدوره تحديد إحداثيات موقع التحكم في الدرون بخطأ لا يتجاوز درجتين.

ويخطط لإدخال جهاز "تشيريوموخا" إلى تشكيلة منظومة مكافحة الدرونات من تصنيع الشركة، والتي تتضمن إلى جانب الجهاز المذكور رادارا وبندقية "سيرب" اللاسلكية الإلكترونية المخصصة لإسكات الدرونات.

وسيتم إنتاج نموذجين من المنظومة، أحدهما ثابت والآخر نقال. ويتولى كل نموذج مسؤولية حماية منطقة معينة.

ويعتقد المهندسون أن منظومتهم الخاصة بمكافحة الدرونات قد تثير اهتمام الأجهزة الأمنية والمدنية المسؤولة عن حماية المنشآت والبنى التحتية الهامة.

المصدر: سلاح روسيا