لأول مرة.. روسيا تزود الغواصات والسفن الحربية بهواتف نقالة

صمم الخبراء في شركة "إنتل تيخ" الروسية مجمعا حديثا متعدد المهام للاتصال اللاسلكي، بحيث يقوم المجمع على برمجيات روسية بحتة.

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ويضم المجمع محطات أساسية وهواتف منقولة ومستشعرات الحالة الفيزيولوجية لأفراد الطاقم. ويضمن للغواصة أو السفينة اتصالات صوتية وهاتفية وفيديو والتعرف على موقع البحّار وتحديد حالته الفيزيولوجية، وكذلك إظهار مقاطع الفيديو على شاشات منصوبة في غرف أفراد الطاقم، ويؤمن تبادل المعلومات والملفات.

ويعتبر المجمع أول نظام يؤمن اتصال الهواتف المحمولة في السفن والغواصات الحربية، علما أنها لم تستخدم قبله إلا أنواع الاتصال الثابت، الأمر الذي خفض من سرعة تبادل المعلومات.

وقد بدأت عملية تزويد الوحدات والتشكيلات البحرية بهذا المجمع اللاسلكي الحديث.

المصدر: زاشيشات روسيا