الجيش الروسي يتزود ببنادق مضادة للدرونات

بدأت شركة "روستيخ" الروسية بتزويد وحدات الجيش والأجهزة الأمنية الروسية ببنادق "بيشال" الإلكترونية اللاسلكية المضادة للدرونات.

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وقال مدير عام الشركة، سيرغي تشيميزوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "الطلب على تلك البنادق يرتفع باستمرار. ونعتزم زيادة حجم توريدها لأصحاب الطلبيات"، مضيفا أن مصنعين تابعين لشركته يقومان حاليا بإنتاج تلك البنادق الإلكترونية. وسيشهد العام القادم إنتاجها على دفعات كبيرة. وأشار تشيميزوف إلى أن بندقية "بيشال" تم اختبارها في ظروف القتال الحقيقي.

يذكر أن" بيشال" عبارة عن بندقية إلكترونية لاسلكية بوزن 3 كيلوغرامات، بمقدورها اكتشاف الطائرات من دون طيار ومرافقتها وإسكات اتصالاتها وأجهزة الملاحة التي تحملها. ويبلغ مدى عمل البندقية 2000 متر.

وتعمل "بيشال" حسب "نوفوستي" في مجال الترددات من 600 إلى 6000 ميغاهيرتز. وقد كشف عن نموذج للبندقية المضادة للدرونات في منتدى "الجيش-2018".

المصدر: سلاح روسيا