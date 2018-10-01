الغواصات النووية الروسية تتزود بطوربيد حديث

قال رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية، بوريس أوبنوسوف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن الغواصات الاستراتيجية الروسية ستتسلم طوربيد "فوتليار" الحديث.

وأوضح أوبنوسوف أن الطوربيد الموجه ذاتيا سيسلم إلى الغواصات الذرية الاستراتيجية من مشروعي "بوريه" و"ياسين" التي تحمل حاليا على متنها طوربيد "فيزيك" الذي يبلغ مدى عمله 50 كيلومترا.

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وقال رئيس الشركة إن طوربيد "فوتليار" (الغلاف) يعد نموذجا مطورا لطوربيد "فوزيا" دون أن يذكر مدى عمله. واكتفى بالقول إن اختبار الطوربيد المذكور يتوقع أن يختتم عام 2018، ليسلم بعد ذلك إلى البحرية الروسية.

يذكر أن رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" كان قد أعلن في وقت سابق أن شركته تستمر في تصميم الطوربيد المضاد من طراز "باكيت إن كا" الذي بوسعه تدمير سفن العدو وحماية السفن الصديقة من طوربيداتها في آن واحد. وقال أيضا إن شركته تقوم حاليا بتطوير الصاروخ تحت المائي "شكفال"، لتبلغ سرعته في أعماق البحر 100 متر في الثانية.

المصدر: زاشيشات روسيا