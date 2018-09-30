الدبابات الروسية تتزود بمنظومة نشطة للحماية من القذائف

يعمل مكتب " الأورال" الروسي على تصميم منظومة "أرينا" الخاصة بالحماية النشطة للدبابات، في إطار الحجوزات الحكومية الروسية.

وقد وقعت شركة "أورال فاغون زافود" اتفاقية مع المكتب، من شأنها تصنيع كمية من منظومات الحماية النشطة، ستتزود بها دبابات "تي-72 بي 3" المطورة.

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وتخصص منظومة "أرينا" لحماية الدبابة من القذائف الجوفاء. وتتضمن رادارا متعدد المهام ومقاوما للتشويش وحاسوبا إلكترونيا وذخائر موجهة.

وعند اكتشاف صاروخ يستهدف الدبابة، يتم تحديد مساره وتفعيل ذخيرة مناسبة بشكل آلي لتدميره قبل أن يصيب الدبابة على مسافة 50 مترا.

وقد تم تحديث منظومة "أرينا" بناء على الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية في سوريا.

وقال قائد القوات البرية الروسية الفريق، أوليغ ساليوكوف، إن منظومة "أرينا" قادرة على أن تكافح بنجاح صواريخ "تاو" (TOW) الأمريكية المضادة للدبابات.

المصدر: سلاح روسيا