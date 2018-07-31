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الفريق السوري يتألق في مسابقات "بياتلون الدبابات"

أخبار روسيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الفريق السوري احتل المركز الثاني في الجولة الثانية من المرحلة الأولى من مسابقات "بياتلون الدبابات" بضواحي موسكو.

وأشادت وزارة الدفاع الروسية بـ "الأداء المتميز" للفريق السوري الذي يشارك في هذه المسابقات للمرة الأولى، مؤكدة أن العسكريين السوريين أظهروا مهارات عالية في قيادة الدبابات وإطلاق النار.

وفاز في هذه الجولة الفريق البيلاروسي، وشارك فيه أيضا فريق طاجيكستان.

وتقام مسابقات "بياتلون الدبابات" من الـ 28 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل في إطار الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية بميدان التدريبات في ألابينو بضواحي موسكو. وتشارك في مسابقات "بياتلون الدبابات" 23 فريقا.

وتستخدم كل الفرق باستثناء الصين وبيلاروس دبابات "تي 72 بي 3" الروسية، فيما يستخدم الفريق البيلاروسي دبابات "تي 72" المحدثة في بيلاروس والصيني الدبابات من "نوع 96" الصينية الصنع.

المصدر: نوفوستي

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