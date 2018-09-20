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الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من منظومات "تور" المعدلة المضادة للجو

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من منظومات
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منظومات "تور - 2أم" القطبية
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يعتزم مصنع" كوبول" في مدينة "إيجيفسك" الروسية تسليم الجيش الروسي دفعة أولى من منظومات "تور-إم 2 دي بي" المضادة للجو والمخصصة للعمل في منطقة القطب الشمالي.

وقال مدير عام المصنع، فانيل زياتودينوف، على هامش منتدى صناع الأسلحة في مدينة إيجيفسك الروسية إن مصنعه بصدد إعداد برنامج خاص بإنتاج منظومات الدفاع الجوي لمدة 10 أعوام، تساهم في تحقيقه وزارة الدفاع الروسية.

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وأفادت وكالة "تاس" في وقت سابق بأن اختبارات منظومات "تور إم 2 دي تي" اختتمت في فبراير الماضي بنجاح، وتستخدم لتأمين الدفاع الجوي على مستوى الفرقة.

وباستطاعة المنظومة اكتشاف أهداف جوية ومرافقتها راداريا على مدى 30 كلم، واستهداف 4 أهداف جوية في وقت واحد على ارتفاع يصل إلى 10 كلم.

وبمقدور المنظومة حماية وحدات وتشكيلات المشاة من ضربات الصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للرادار والطائرات المسيرة من دون طيار، والقنابل الحائمة والطائرات والمروحيات.

المصدر: تاس

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