"كلاشينكوف" تبدأ إنتاج مسدس للقوات الخاصة

كشف المدير التنفيذي في مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي الروسي، ألكسندر غفوزديك، أن الإنتاج الصناعي لمسدس "ليبيديف" ( بي إل-15) سينطلق بحلول عام 2019.

وقال غفوزديك إن كل الأجهزة اللازمة لإطلاق إنتاج المسدس على دفعات جاهزة.

وأوضح المدير التنفيذي أن المسدس ينتج على أساس تكنولوجيا حديثة، وسيتفق مع المواصفات والشروط الاستهلاكية التي طرحها أصحاب الطلبية الأساسية في مجال الأسلحة الخفيفة لأجهزة الأمن وأصحاب الطلبية المدنية.

إقرأ المزيد

ويتزود مسدس "ليبيديف" عيار 9*19 ملم بمخزن يتسع لـ14 طلقة. ولوح "بيكاتيني"، يركب في أسفل الماسورة حيث تركب أجهزة إضافية.

ويختلف النموذج الخفيف "بي إل-15 كا" عن النموذج الأساسي "بي إل-15" بطول أصغر ووزن أخف. أما مبدأ عمل المسدس فلم يتغير.

ويتوقع أن يحل النموذج الخفيف من مسدس "ليبيديف" في الحرس الوطني الروسي محل مسدس "ماكاروف" الكلاسيكي الذي يتسع مخزنه لـ8 طلقات فقط.

المصدر: سلاح روسيا