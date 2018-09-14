نيران مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية تشارك في مناورات "الشرق-2018"

دعمت مدافع المنطقة العسكرية الشرقية المشاركة في مناورات "الشرق-2018" في ميدان "تسوغول" التدريبي وحدات المشاة والدبابات المهاجمة بنيرانها.

وشكلت النيران الكثيفة ستارا ناريا على جبهة بلغ طولها 3150 مترا. ونقل الستار إلى الأمام مع تطور هجوم الوحدات الصديقة وتقدمها في الجبهة.

Ria Aleksey Nikolski

وشاركت في عملية تشكيل الستار الناري 7 كتائب ذاتية الحركة لمدافع هوتزر. أما العدد الإجمالي للمدافع المشاركة في التدريبات فبلغ 150 مدفعا، من بينها مدافع هوتزر "أكاتسيا" و"غفوزديكا" و"مستا-إس" ومدافع "غياتسينت" و"بيون". ونفذ رجال المدفعية خلال التدريبات 68 مهمة نارية.

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أما ميدان "بيكينسكي" التدريبي الواقع في إقليم خاباروفسك الروسي، فشهد تنفيذ أحد سيناريوهات المناورات، حيث خاضت وحدات الجيش الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي عمليات دفاعية رامية إلى إيقاف هجوم العدو الافتراضي، والانتقال إلى الهجوم المضاد لاحقا.

وشاركت في العملية راجمات صواريخ "غراد" ومدافع "شيلكا" المضادة للجو ومنظومات "إيغلا" المنقولة المضادة للطائرات.

وبلغ العدد الإجمالي للأفراد المشاركين في التدريبات في ميدان "بيكينسكي" التدريبي 1700، ومعهم 200 قطعة من الآليات الحربية.

المصدر: وزارة الدفاع